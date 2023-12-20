قندوس: “أواصل العمل بجد للعودة إلى أسود الأطلس”

أكد الدولي المغربي إسماعيل قندوس، مدافع جينت البلجيكي، أنه يشتغل بجد للعودة لحمل قميص المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا المقبلة بدولة ساحل العاج.

وقال قندوس إنه يتطور بشكل جيد مع فريقه البلجيكي، ويحاول تقديم أفضل ما لديه لكي يكون في أفضل مستوياته، ولتحقيق نتائج إيجابية في الدوري المحلي لإسعاد جماهير ناديه.

وأوضح المتحدث نفسه أن هدفه في المرحلة القادمة هو العودة إلى لائحة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا، حيث ستكون تجربة مهمة في مساره الكروي كان يحلم بها منذ مدة طويلة؛ مشيرا إلى أنه سيبذل مجهودا كبيرا من أجل أن يتحقق هذا الطموح.

وأضاف قائلا: “حاليا أنا في مستوى جيد مع فريق في الدوري البلجيكي، أجتهد في التداريب بهدف العودة للمنتخب الوطني لمساعدة الفريق، سيكون ذلك أفضل هدية أنهي بها السنة الحالية”.

وسبق لقندوس أن استدعي للمشاركة مع المنتخب المغربي في مباراتي جنوب إفريقيا في تصفيات كأس إفريقيا، والرأس الأخضر الودية شهر يونيو من السنة الجارية، ولعب 45 دقيقة في خط دفاع “الأسود” بقيادة الناخب الوطني وليد الركراكي.

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