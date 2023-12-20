السكوري: تشجيع الاستثمار الخاص يستلزم إرساء عرض ترابي متنوع وملائم

هبة بريس

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تشجيع وإنعاش الاستثمار الخاص يُبرز الحاجة الماسة إلى إرساء عرض ترابي متنوع وملائم من أجل الاستجابة بشكل أكثر دقة لخصوصيات كل جهة.

وأبرز السكوري، في كلمة له خلال الجلسة الأولى للملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجود “صعوبة” في تحويل الاستثمارات العمومية والخاصة إلى مناصب شغل قارة.

وشدد الوزير، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، على ضرورة التدقيق في برامج تعاقدية من الجيل الجديد مع توفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتدبير أمثل للالتقائية، مؤكدا أن موضوع النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات يأتي في صدارة اهتمامات الوزارة.

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