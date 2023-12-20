كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يعود بنقطة التعادل من الكونغو أمام ديابل نوار

تعادل نهضة بركان أمام مضيفه ديابل نوار الكونغولي بهدف لمثله، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وكان الفريق الكونغولي السباق إلى التهديف عبر لاعبه ألفيس نغاكوسو في الدقيقة 41، وأدرك يوسف زغودي التعادل لنهضة بركان في الدقيقة 53.

ولعب فريق ديابل نوار بنقص عددي منذ الدقيقة 60 بعد طرد لاعبه مبيمبا كامبامبا.

هذا التعادل يبقي نهضة بركان في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الفريق الكونغولي المركز الأخير بنقطة يتيمة.

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