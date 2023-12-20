منتخب الفوتسال يجدد فوزه على أوزبكستان في مباراة ودية

منتخب الفوتسال يجدد فوزه على أوزبكستان في مباراة ودية

2023-12-20 / 17:00
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جدد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة فوزه على منتخب اوزبكستان بعدما انتصر عليه في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قد فاز أول امس الإثنين على منتخب أوزبكستان بنتيجة 6 أهداف مقابل2.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب إدريس الرايس فني، بينما وقع عثمان بومزو الهدف الثاني.

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