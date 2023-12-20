تطوان.. البرد القارس ينهي حياة متشرد

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أول أمس الثلاثاء على شخص جثة هامدة داخل إحدى الحدائق العمومية وسط مدينة تطوان .

وقالت مصادر محلية، إن الضحية عثر عليه ميتا داخل الحديقة حيث كان يلجأ لهذا المرفق للنوم بسبب حياة التشرد التي كان يعيشها ، ويرجح أن يكون البرد القارس التي تشهده مدينة تطوان عدد من المناطق بالمملكة في الآونة الأخيرة سببا أدى إلى وفاته.

وقد تم نقل الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى تطوان ، في وقت فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة .

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