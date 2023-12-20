تطوان.. البرد القارس ينهي حياة متشرد
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر أول أمس الثلاثاء على شخص جثة هامدة داخل إحدى الحدائق العمومية وسط مدينة تطوان .
وقالت مصادر محلية، إن الضحية عثر عليه ميتا داخل الحديقة حيث كان يلجأ لهذا المرفق للنوم بسبب حياة التشرد التي كان يعيشها ، ويرجح أن يكون البرد القارس التي تشهده مدينة تطوان عدد من المناطق بالمملكة في الآونة الأخيرة سببا أدى إلى وفاته.
وقد تم نقل الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى تطوان ، في وقت فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة .
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Llah yrahmo o ywase3 elih
انا لله وانا اليه راجعون
علاش ميديروش ليهم فين يسكنو
يجب العناية و الاهتمام و بهم و رعايتهم من البداية
علاش متضامنوش معاه وهرعوا اليه بالأكل والفراش ،مثل ما قاموا به المنافقين في زلزال الحوز شي بغا يبان على شي .
فين هما الجمعيات اللي عرفة غير جمع الاموال على حساب المتشردين و اطفال الشوارع جمعيات غير بالفم و الواقع الاطفال في الشوارع و المتشردين تيموتو بالجوع و البرد اللله ينعلها سلعى .