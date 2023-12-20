تطوان.. البرد القارس ينهي حياة متشرد

2023-12-20 / 17:24
7
هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أول أمس الثلاثاء على شخص جثة هامدة داخل إحدى الحدائق العمومية وسط مدينة تطوان .

وقالت مصادر محلية، إن الضحية عثر عليه ميتا داخل الحديقة حيث كان يلجأ لهذا المرفق للنوم بسبب حياة التشرد التي كان يعيشها ، ويرجح أن يكون البرد القارس التي تشهده مدينة تطوان عدد من المناطق بالمملكة في الآونة الأخيرة سببا أدى إلى وفاته.

وقد تم نقل الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى تطوان ، في وقت فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of درك الجديدة يفك لغز جريمة الجث.ة المتفحمة ويعتقل الجاني

درك الجديدة يفك لغز جريمة الجث.ة المتفحمة ويعتقل الجاني

2023-12-20 / 12:08
Photo of حوادث السير .. 16 قتي_لا و2551 جريحا خلال الأسبوع المنصرم

حوادث السير .. 16 قتي_لا و2551 جريحا خلال الأسبوع…

2023-12-19 / 19:07
Photo of ترويج أوراق مالية مزورة يجر 3 سياح فرنسيين للاعتقال بمراكش

ترويج أوراق مالية مزورة يجر 3 سياح فرنسيين للاعتقال…

2023-12-18 / 17:34
Photo of البيضاء.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق السادس لفندق بعين الدياب

البيضاء.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق السادس لفندق بعين…

2023-12-18 / 09:43
Photo of الجديدة.. جريمتا قت.ل شابتين قد لا تحملان بصمات نفس الجاني

الجديدة.. جريمتا قت.ل شابتين قد لا تحملان بصمات نفس…

2023-12-16 / 14:10
Photo of الأولى متفحمة والثانية داخل الشقة.. العثور على جث.تي صديقتين يستنفر أمن الجديدة

الأولى متفحمة والثانية داخل الشقة.. العثور على جث.تي صديقتين…

2023-12-16 / 11:00
Photo of العرائش ..فتاة عشرينية تنهي حياتها شنقا

العرائش ..فتاة عشرينية تنهي حياتها شنقا

2023-12-15 / 17:43
Photo of سيارة “مجنونة” تقتحم أشهر مطعم بالدار البيضاء + “فيديو”

سيارة “مجنونة” تقتحم أشهر مطعم بالدار البيضاء + “فيديو”

2023-12-13 / 16:41
Photo of البيضاء.. رئيسة جمعية تحاول وضع حدا لحياتها أمام عمالة مولاي رشيد

البيضاء.. رئيسة جمعية تحاول وضع حدا لحياتها أمام عمالة…

2023-12-13 / 11:52
Photo of 15 قت.يلا و2305 جرحى.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

15 قت.يلا و2305 جرحى.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-12-13 / 09:48

‫7 تعليقات

  6. علاش متضامنوش معاه وهرعوا اليه بالأكل والفراش ،مثل ما قاموا به المنافقين في زلزال الحوز شي بغا يبان على شي .

    رد

  7. فين هما الجمعيات اللي عرفة غير جمع الاموال على حساب المتشردين و اطفال الشوارع جمعيات غير بالفم و الواقع الاطفال في الشوارع و المتشردين تيموتو بالجوع و البرد اللله ينعلها سلعى .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق