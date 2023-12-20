8 معلومات عن الوافد الجديد على الرجاء الرياضي “فيكتور أبريغو”

حسم الرجاء الرياضي بشكل رسمي صفقة المهاجم البوليفي فيكتور أبريغو، الذي بات أول صفقة للفريق الأخضر في مرحلة الانتقالات الشتوية.

ونقدم لكم معلومات عن المهاجم الجديد للفريق الأخضر لتقريبكم منه:

1 – من مواليد 11 فبراير 1997 بمدينة سانتا كروز دي لا سييرا البوليفية.

2 – مشواره الكروي قضاه في الدوري البوليفي حيث لعب هناك لكل من كلوب ديسترويرز وبوليفار ويونيفير دي فيتو.

3 – تجربته مع الرجاء الرياضي هي الأولى للاعب خارج بوليفيا.

4 – يشغل مركز رأس حربة، كما يلعب كجناح في الجانبين الأيمن والأيسر.

5 – لعب 15 مباراة مع منتخب بوليفيا للكبار سجل خلالها هدفين.

6 – تبلغ قيمته التسويقية 500 مليون سنتيم وفقا لمنصة “ترانفسر ماركت”.

7 – لعب 131 مباراة في مشواره الكروي مع الأندية سجل خلالها 31 هدفا وصنع 15 هدفا آخرا.

8 – تلقى 11 بطاقة صفراء طيلة مشواره مع الأندية وبطاقة حمراء واحدة.

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