8 معلومات عن الوافد الجديد على الرجاء الرياضي “فيكتور أبريغو”

8 معلومات عن الوافد الجديد على الرجاء الرياضي “فيكتور أبريغو”

2023-12-20 / 17:16
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حسم الرجاء الرياضي بشكل رسمي صفقة المهاجم البوليفي فيكتور أبريغو، الذي بات أول صفقة للفريق الأخضر في مرحلة الانتقالات الشتوية.

ونقدم لكم معلومات عن المهاجم الجديد للفريق الأخضر لتقريبكم منه:

1 – من مواليد 11 فبراير 1997 بمدينة سانتا كروز دي لا سييرا البوليفية.

2 – مشواره الكروي قضاه في الدوري البوليفي حيث لعب هناك لكل من كلوب ديسترويرز وبوليفار ويونيفير دي فيتو.

3 – تجربته مع الرجاء الرياضي هي الأولى للاعب خارج بوليفيا.

4 – يشغل مركز رأس حربة، كما يلعب كجناح في الجانبين الأيمن والأيسر.

5 – لعب 15 مباراة مع منتخب بوليفيا للكبار سجل خلالها هدفين.

6 – تبلغ قيمته التسويقية 500 مليون سنتيم وفقا لمنصة “ترانفسر ماركت”.

7 – لعب 131 مباراة في مشواره الكروي مع الأندية سجل خلالها 31 هدفا وصنع 15 هدفا آخرا.

8 – تلقى 11 بطاقة صفراء طيلة مشواره مع الأندية وبطاقة حمراء واحدة.

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