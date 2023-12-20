6 قتـ.لى وجرحى في حادثة سير مميتة بإقليم الحاجب

2023-12-20 / 15:56
5
ع محياوي _ هبة بريس

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأربعاء، على إثر انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 13 بين الحاجب وإفران على مستوى جماعة إقدار التابع ترابيا لعمالة إقليم الحاجب.

وبحسب مصادر “ هبة بريس”، فالحادث وقع لحظة انقلاب شاحنة متوسطة خاصة بنقل المنتوجات الفلاحية، كانت متوجهة نحو إحدى مزارع إقليم الحاجب، لشحن مادة البصل، ومحملة بـ 14 عاملا فلاحيا.

و فور علمها بالحادث ، حلت على الفور مختلف السلطات الإقليمية والمحلية إلى مكان الحادث، يتقدمهم عامل إقليم الحاجب، والكاتب العام للعمالة ، ورئيس قسم الشؤون الداخلية والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية بما فيها الوقاية المدنية .

المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسن أكهو، ذكر أن مستشفى ولي العهد مولاي الحسن، استقبل صباح اليوم 15 ضحية إثر الحادث المأساوي، 6 موتى و9 جرحى متفاوتة الخطورة، وقد تجند فريق طبي وصحي متكامل لتقديم كل الخدمات الضرورية للضحايا .

وأضاف ذات المندوب، أنه تم توجيه 4 حالات إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، و4 حالات إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، لاستكمال العلاجات بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى الحاجب، في حين حالة واحدة لازالت بمستشفى الحاجب وضعيتها مستقرة تتلقى العلاجات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اليمين الفرنسي ينجح في تمرير قانون الهجرة.. ووزير الصحة يقدم استقالته

اليمين الفرنسي ينجح في تمرير قانون الهجرة.. ووزير الصحة…

2023-12-20 / 12:00
Photo of الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

2023-12-20 / 11:00
Photo of محكمة أمريكية: ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية

محكمة أمريكية: ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية

2023-12-20 / 09:33
Photo of تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة إلى الأربعاء

تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة…

2023-12-19 / 23:21
Photo of تقرير : غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أن اليهود أقلية مضطهدة

تقرير : غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أن اليهود أقلية…

2023-12-19 / 21:04
Photo of إسرائيل تحقق بوفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة

إسرائيل تحقق بوفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة

2023-12-19 / 19:44
Photo of سبتة..أعمال عنف داخل مركز لايواء المهاجرين تستنفر الشرطة الإسبانية

سبتة..أعمال عنف داخل مركز لايواء المهاجرين تستنفر الشرطة الإسبانية

2023-12-19 / 18:57
Photo of “صحة غزة” تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19667

“صحة غزة” تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19667

2023-12-19 / 18:47
Photo of زعيم كوريا الشمالية يتحدى أمريكا و يشرف على إطلاق أكبر صاروخ عابر للقارات

زعيم كوريا الشمالية يتحدى أمريكا و يشرف على إطلاق…

2023-12-19 / 10:21
Photo of الخارجية الفرنسية: سننقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الخارجية الفرنسية: سننقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى…

2023-12-18 / 23:10

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق