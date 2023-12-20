6 قتـ.لى وجرحى في حادثة سير مميتة بإقليم الحاجب

ع محياوي _ هبة بريس

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأربعاء، على إثر انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 13 بين الحاجب وإفران على مستوى جماعة إقدار التابع ترابيا لعمالة إقليم الحاجب.

وبحسب مصادر “ هبة بريس”، فالحادث وقع لحظة انقلاب شاحنة متوسطة خاصة بنقل المنتوجات الفلاحية، كانت متوجهة نحو إحدى مزارع إقليم الحاجب، لشحن مادة البصل، ومحملة بـ 14 عاملا فلاحيا.

و فور علمها بالحادث ، حلت على الفور مختلف السلطات الإقليمية والمحلية إلى مكان الحادث، يتقدمهم عامل إقليم الحاجب، والكاتب العام للعمالة ، ورئيس قسم الشؤون الداخلية والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية بما فيها الوقاية المدنية .

المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسن أكهو، ذكر أن مستشفى ولي العهد مولاي الحسن، استقبل صباح اليوم 15 ضحية إثر الحادث المأساوي، 6 موتى و9 جرحى متفاوتة الخطورة، وقد تجند فريق طبي وصحي متكامل لتقديم كل الخدمات الضرورية للضحايا .

وأضاف ذات المندوب، أنه تم توجيه 4 حالات إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، و4 حالات إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، لاستكمال العلاجات بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى الحاجب، في حين حالة واحدة لازالت بمستشفى الحاجب وضعيتها مستقرة تتلقى العلاجات.

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