تحديات تيك توك “أنا سمكة أنا مقلاة ” تثير سخط المغاربة

2023-12-20 / 16:47
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب ظاهرة “كبسو”..”أنا مقلاة” و “أنا سمكة” ..وغيرها من العبارات التي وثقتها مقاطع فيديوهات تعود لأشخاص يقومون ببث مباشر في موقع “تيك توك” من أجل جمع بضع من الدراهم على حساب كرامتهم و لما لا رجولتهم.

هي ظاهرة غريبة أضحت تفتك بمجتمعنا المغربي و تهدد شبابه الذي أعطى صورة مبهرة للعالم في المونديال، و تفوق في عدة مجالات أخرى و أثبت أنه الرقم الصعب.

مناسبة الحديث، لجوء العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي إلى رفع “هاشتاغ” كنوع من التنديد و الاستنكار و كذا المطالبة بحظر موقع “تيك توك” بالمغرب بعد انتشار فيديوهات تبرز المستوى المنحط الذي وصل إليه العديد من مستخدميه الذين يبحثون عن المال دون أي مجهود.

نفس النشطاء اعتبروا أن صمت المسؤولين هو تطبيع مع يقومون به هؤلاء الأشخاص من أفعال تمس بصورة المواطن المغربي وكرامته في العالم، ويختبؤون وراء “الفقر” فهل من مراقب؟ وهل من مجيب؟

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