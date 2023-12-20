بنك المغرب: “ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي”
هبة بريس ـ اقتصاد
أوضح بنك المغرب أن القروض الموجهة للقطاع غير المالي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال ثالث فصول هاته السنة.
و أكد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي، ارتفعت بنسبة 2,7 % خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بعد ارتفاع نسبته 5 % خلال الفصل الثاني.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن تطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة يعكس أساسا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 9,4 %.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp