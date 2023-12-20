بنك المغرب: “ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي”

2023-12-20 / 17:09
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هبة بريس ـ اقتصاد

أوضح بنك المغرب أن القروض الموجهة للقطاع غير المالي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال ثالث فصول هاته السنة.

و أكد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي، ارتفعت بنسبة 2,7 % خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بعد ارتفاع نسبته 5 % خلال الفصل الثاني.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن تطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة يعكس أساسا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 9,4 %.

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