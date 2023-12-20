مداخيل بيع السيارات المصنعة بالمغرب تحقق عوائد قياسية

2023-12-20 / 14:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مبيعات قياسية و عوائد مالية مهمة حققها قطاع السيارات المصنعة بالمغرب، حيث كشفت معطيات رسمية عن مداخيل غير مسبوقة مع توقعات بارتفاعها في السنة المقبلة.

و في هذا الصدد، حقق قطاع تصنيع السيارات بالمغرب نتائج إيجابية وفق تقرير لبنك المغرب، مع توقعات بأن تتصاعد وتيرة مداخيل بيع السيارات المغربية الصنع خلال السنتين المقبلتين.

و توقع بنك المغرب أن ترتفع صادرات السيارات المصنعة في المملكة، لتبلغ 190 مليار درهم في سنة 2025.

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