المنتخب المغربي يفوز بلقب بطولة الأمم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينغ

المنتخب المغربي يفوز بلقب بطولة الأمم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينغ

2023-12-20 / 13:22
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فاز المنتخب المغربي للكارتينغ بلقب بطولة الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023 لهذه الرياضة، التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات على مضمار حلبة لوسيل بالدوحة، من 12 إلى 16 دجنبر الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات أن المنتخب المغربي، ممثلا بـ 16 سائقا في مختلف الفئات، ظفر بالمركز الأول في الترتيب العام، متقدما على منتخبي الإمارات العربية المتحدة وقطر، البلد المنظم.

وفي السباقات الفردية، حل كل من ناهل الجاهودي ونادر القباج، على التوالي، بالمركز الأول في صنفي “ميكروماكس” و”دي دي 2 ماستر”.

أما في فئة “ميني ماكس”، فقد ارتقى كامل بنشقرون، الذي شارك للمرة الثانية في بطولة الأمم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المركز الثالث.

وفي مسابقات التحمل، حل المنتخب المغربي، المؤلف من طارق ألمو وإلياس فوكيت، في المركز الثاني خلف منتخب قطر.

وأشار المصدر ذاته إلى أنها المرة الأولى التي يظفر فيها بلد إفريقي بهذه البطولة، موضحا أن النسخ السابقة كانت من نصيب منتخبات الإمارات العربية المتحدة ولبنان وعمان.

وخلص البلاغ إلى أن المنتخب المغربي سيستعد، بعد هذا النجاح، للمشاركة في ألعاب الاتحاد الدولي للسيارات (FIA Motorsport Games)، المزمع عقدها في مدينة بلنسية الإسبانية شهر أكتوبر 2024.

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