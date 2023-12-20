محسن الكورجي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات الفردي ضد الساعة

محسن الكورجي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات الفردي ضد الساعة

2023-12-20 / 12:40
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توج الدراج المغربي محسن الكورجي، اليوم الأربعاء بالرياض، عن جدارة واستحقاق بطلا للعرب في سباق الفردي ضد الساعة، ضمن منافسات البطولة العربية للسباقات على الطريق، التي تحتضنها العاصمة السعودية إلى غاية 23 من دجنبر الجاري.

وجاء تتويج الكورجي بالميدالية الذهبية عقب قطعه مسافة 31 كلم في زمن قدره 39 د و6 ث و52 جزء المائة (معدل سرعة بلغ 55ر47 كلم في الساعة) ليصدح النشيد الوطني للمرة الثانية في سماء العاصمة السعودية الرياض.

وتفوق محسن الكورجي بفارق مريح ( 9 ث) على الجزائري عز الدين لعقاب والإماراتي عبد الله الحمد ( 21ث ) ، فيما حل عادل العرباوي في المركز الرابع ( فارق 53 ث).

وبذهبية محسن الكورجي يرتفع رصيد المغرب إلى خمس ميداليات ، ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وكان المنتخب الوطني للكبار قد توج يوم الاثنين، بالميدالية الذهبية للسباق على الطريق ضد الساعة حسب الفرق، والذي ضم المتسابقين أشرف الدغمي ومحسن الكورجي وعادل العرباوي والحسين الصباحي ، متقدما على منتخبات الإمارات والجزائر والعراق والسعودية.

كما أحرز المنتخب المغربي للشبان، المتكون من أشرف الكريمي والمهدي العرباوي وسعد آيت أقبور ويحي بوركيلة ، يوم الأحد، الميدالية الفضية في السباق ضد الساعة حسب الفرق ،خلف المنتخب العراقي، فيما فاز المنتخب الجزائري بالبرونزية .

وأحرز المهدي العرباوي ( فئة الشبان) وسليمة الحريري ( فئة أقل من 23 سنة ) ، يوم أمس الثلاثاء ، ميداليتين برونزيتين في سباق الفردي ضد الساعة.

وكانت الدراجة المغربية كانت قد تألقت في دورة الألعاب العربية بالجزائر ( 15-5 يوليوز 2023 ) بحصدها ذهبيتين في سباق ضد الساعة فردي بواسطة محسن كورجي وحسب الفرق بواسطة الرباعي أشرف الدغمي ، محسن الكورجي ، عادل العرباوي وأسامة خافي، كما أحرزت فضية السباق على الطريق حسب الفرق.

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