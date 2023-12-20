“أهدته لوالديها الراحلين”..مهرجان زاكورة يكرم فرح الفاسي

القسم الفني: هبة بريس

بحضور نجوم الشاشة الصغيرة و السينما..كرم المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء في دورته 17، الفنانة المغربية فرح الفاسي.

وبدورها تقاسمت النجمة السينمائية هذا الحدث مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، موثقة جميع اللحظات بصور و مقاطع فيديوهات.

و علقت الفاسي قائلة :”شكرا للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة لتكريمي وأنا في أوج عطائي الفني، هو وسام على صدري والتفاتة يتمناها كل بنات و أبناء جيلي، لأنها بمثابة حافز للاستمرار في الاختيارات الجيدة و العطاء من أجل إرضاء الجمهور”.

وأضافت قائلة :” كنهدي هذا التكريم لبابا الله يرحمو و لماما الله يرحمها و للمخرج محمد اسماعيل الله يرحمو”.

وجدير بالذكر أن 24 فيلما تنافسوا في المسابقات الرسمية للدورة الـ 17 للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء (2023).

ويشار إلى أن مهرجان الفيلم الدولي عبر الصحراء احتفى هذا العام بالسينما الأنغولية من خلال دعوة ثلة من المخرجين الأنغوليين وتسليط الضوء على مجموعة مختارة من الأفلام من هذا البلد الافريقي.

ويهدف هذا الحدث الثقافي بحسب المنظمين، إلى تعزيز كافة الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والتنوع والتعايش.

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