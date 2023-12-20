“الكاف” يكشف القائمة الموسعة للمنتخب الوطني المغربي للكان

هبة بريس - دريس دحني

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الأربعاء 20 دجنبر 2023، قائمة لاعبي المنتخب الوطني المغربي الموسعة، المكونة من 55 لاعبا، توصل بها من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمرشحة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المرتقبة في الفترة الممتدة ما بين الـ13 يناير و11 فبراير 2023 في الكوت ديفوار.

ضمت القائمة الأولية التي اختارها وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي، 8 لاعبين محليين في الدوري المغربي، و47 لاعبا محترفا في مختلف الدول الأوروبية والعربية.

وشهدت القائمة الأولية تواجد كل من سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، وحمزة الموساوي، لاعب نهضة بركان، ومراد باثنا، لاعب الفتح السعودي، ويوسف مليح، لاعب إمبولي الإيطالي، ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز المصري، وإلياس أخوماش، لاعب فياريال الإسباني، وأشرف داري، لاعب ستاد بريست الفرنسي.

وفيما يلي قائمة الـ55 لاعبا كاملة:

ياسين بونو

أشرف حكيمي

نصير مزراوي

سفيان أمرابط

نايف أكرد

غانم سايس

حكيم زياش

عز الدين أوناحي

طارق تيسودالي

أمين حارث

اسماعيل السيباري

منير الكجوي

يحيى جبران

يونس عبد الحميد

سفيان ديوب

عبد الصمد الززولي

جواد الياميق

يوسف النصيري

يحيى عطية الله

وليد شديره

المهدي بن عبيد

بلال الخنوس

أمين عدلي

أيوب العملود

مايكل أمير جونيور ريتشاردسون

إبراهيم صلاح

عبد الكبير عبقار

بنيامين بوشواري

سفيان بوفال

سليم أمل الله

عبد الرزاق حامد الله

بدر بنون

يوسف المعطي

أنس الزنيتي

أمين الوعد

منير الحدادي

آدم ماسينا

أشرف داري

شادي رياض

ياسين كشتة

أسامة العزوزي

إلياس رئيسا

إلياس أخوماش

سفيان رحيمي

محمد شيبي

حمزة الموسوي

نبيل عليوي

عمر الهلالي

نور الدين امرابط

سامي مايي

ريان مايي

يوسف المالح

نيل يوني العيناوي

مراد باتنة

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