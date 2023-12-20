ابتداءا من 272 درهم.. تفاصيل أسعار رحلات “رايانير” بين المدن المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت شركة “رايانير” المتخصصة في الطيران الجوي المنخفض التكلفة لاتفاق مع الحكومة المغربية لربط عدد من المدن داخليا فيما بينها برحلات جوية مباشرة داخلية و بأسعار مقبولة.

و في هذا الصدد، سيتم بداية من شهر يونيو القادم إطلاق 11 رحلة جوية ستربط بين المدن المغربية فيما بينها عبر طائرات متوسطة الحجم تابعة لأسطول “رايانير”.

هاته الرحلات ستؤمن النقل الجوي بين تسعة مدن مغربية و هي أكادير، الرشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة و تطوان.

و تنطلق أسعار الرحلات المحجوزة بشكل مبكر بداية من 272 درهم حسب أسعار موقع الشركة التي تتحين باستمرار على مدار ساعات اليوم، فيما سبق و أكد الرئيس المدير العام لشركة الطيران الايرلندية النشأة أن السعر المتوسط للرحلات بين المدن المغربية سيكون في حدود 330 درهم.

هذا السعر من شأنه أن يدفع بالآلاف من المسافرين المغاربة لاختيار الرحلات الجوية للسفر داخل المغرب باعتباره سعرا تنافسيا مقبولا، مما سيجعل الإقبال و بلا شك على طيران “رايانير” الداخلي مكثفا، حيث بدأت الحجوزات من الآن لفصل الصيف على رحلات للمدن التسعة السالفة الذكر.