الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

هبة بريس

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية أميرا للبلاد.

ويخلف الشيخ مشعل أميرَ الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أُعلنت يوم السبت وفاته عن عمر ناهز 86 عاما.

وعقب أداء اليمين الدستورية، قال أمير البلاد إنه “يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.. ونؤكد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور”. كما أشار إلى أن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد “كان بحق شيخ التواضع والمتواضعين”.

وأضاف أمير الكويت “تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهدكم أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه”، مشيراً بالقول “يحزننا سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعض الملفات.. وأوقفنا قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات”، مشدداً على أن “الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية والتمسك باللحمة الوطنية”، ومتعهداً للشعب بأن يحافظ على “الوحدة الوطنية ومكافحة كافة صور الفساد وأشكاله”.

كما شدد أمير الكويت على أنه “من الضروري مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية”، مشدداً على “الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp