تشيلسي يقصي نيوكاسل ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي

تشيلسي يقصي نيوكاسل ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي

2023-12-19 / 23:27
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تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح.

وسجل نيوكاسل هدف التقدم عن طريق كاليوم ويلسون في الدقيقة 16، ثم سجل تشيلسي هدف التعادل عن طريق مودريك في الوقت الضائع.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لتبتسم لصالح تشيلسي بنتيجة 4-2.

وتأهل إلى نصف النهائي ميدلزبره وفولهام، بينما سيلعب وست هام ضد ليفربول غدا الأربعاء.

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