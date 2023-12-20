“الطاس” تصدم الوداد بحكم رابع في أقل من شهر

“الطاس” تصدم الوداد بحكم رابع في أقل من شهر

2023-12-20 / 10:46
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أزمت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” الوضعية المالية للوداد الرياضي، بعد حكمها في ملف نزاع الفريق الأحمر مع لاعبه السابق سفيان كركاش، ما ضاعف متاعب الوداد.

وحكمت “الطاس” ضد فريق الوداد الرياضي بأداء مبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم، عبارة عن متأخرات الرواتب مع الفوائد، والتعويض عن فسخ عقد اللاعب، إضافة إلى تعويض خاص بتكاليف محاميه.

وكان كركاش قد اضطر إلى اللجوء للجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي فسخت عقده من طرف واحد، بعدما تعذر عليه التوصل إلى اتفاق ودي مع مسؤولي الوداد.

وتوالى الأحكام في حق الوداد الرياضي في ظرف قياسي، حيث يعتبر الحكم الرابع الصادر ضد الفريق في شهر واحد، بعد الأحكام السابقة الخاصة بالشيخ كومارا وواتر بواليا وبابا توندي.

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