ما سر علاقة حكيم زياش بالمغنية تركية هاديسا؟

عقب انتقال اللاعب الدولي حكيم زياش للعب مع فريق غلطة سراي التركي بأسابيع قليلة، بدأت إشاعات ارتباطه بمغنية تركية تتصدر وسائل الإعلام.

وفي ذات الصدد، تداولت تقارير صحافية تركية أخبارا تفيد وجود علاقة حب بين نجم المنتخب المغربي حكيم زياش، والمغنية التركية هاديسا.

وحسب التقارير نفسها، فإن زياش (30 عاما) وهاديسا (38 عاما) و التي تكبره بـ8 سنوات، تجمعهما علاقة حب نشأت حديثا.

وجدير بالذكر أن هاديسا أثارت الجدل أكثر من مرة بسبب حياتها الخاصة، و كذا إطلالاتها الجريئة، فضلا عن خلافاتها مع شقيقتيها و محاولة والدتها الانتحار.

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