بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد مباركي ينضم إلى “إذاعة أتلانتيك”

هبة بريس - الرباط

أعلن الصحفي المغربي، رشيد مباركي، عن انضمامه الى مجموعة “إيكو ميديا”.

وقال الصحفي المغربي، خلال حفل توزيع جائزة الإيكونوميست، في نسختها الـ19 للبحث في الاقتصاد والتصرف والقانون: “يسعدني الانضمام إلى إذاعة أتلانتيك (مجموعة إيكو ميديا)”.

هذا وكان الصحفي رشيد مباركي، قد غادر فصل من عمله بقناة “BFMTV” الفرنسية، بسبب مزاعم توظيفه عبارة “الصحراء المغربية” خلال نشرة إخبارية تلفزيونية.

وتزامن إعلان انضمام مباركي للمجموعة الاعلامية المغربية، مع توجيه القضاء الفرنسي، تهما ثقيلة له تتعلق بـ”خيانة الأمانة والفساد الخاص السلبي”.

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