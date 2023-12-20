تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

2023-12-20 / 09:56
5
هبة بريس

أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الثلاثاء، عن تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا، على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

وجاء في التقرير الختامي للاجتماع الحادي عشر للجنة، الذي انعقد بمقر (إيسيسكو) بالرباط يومي 18 و19 دجنبر الجاري، أن هذه المواقع والعناصر تتوزع على القوائم النهائية والتمهيدية للتراث المادي وغير المادي، مشيرة إلى أن عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم الإيسيسكو أصبح بذلك يبلغ 634 موقعا وعنصرا في 45 دولة.

وحسب منظمة (ايسيسكو)، فقد اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي، بعد دراسة الملفات المقدمة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو لتسجيل تراثها، تسجيل 50 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على القائمة النهائية في تسع دول هي الأردن والإمارات العربية المتحدة، وتتارستان، وسلطنة عمان، وفلسطين، والكاميرون، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وكذلك تسجيل 90 ملفا من التراث العالمي في 37 دولة، إلى جانب 73 ملفا على القائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي في تسع دول.

وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها الحادي عشر، أيضا، اعتماد تقرير أنشطة مركز التراث في العالم الإسلامي، ووثيقة استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، ووثيقة برنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، وأدلة الإيسيسكو لحماية وصون وتثمين التراث في العالم الإسلامي، ومشروع الحفاظ على المآذن في العالم الإسلامي، وإعداد ملف لتسجيلها على قوائم التراث في العالم الإسلامي.

وتبنى اجتماع اللجنة عددا من التوصيات تتمثل على الخصوص في الدعوة لتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة لتعريف الشباب بأهمية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، وعقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المجال، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من ملفات المواقع التراثية والعناصر الثقافية، لتسجيلها على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

كما تتمثل هذه التوصيات في تكليف الإدارة العامة للمنظمة بإعداد وتحيين استراتيجية للتعريف بالمواقع والمعالم التراثية والعناصر الثقافية المسجلة على القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، وتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لمواكبة برنامج دروب الحج والمساجد التاريخية، وتثمين مبادرة الإيسيسكو حول التراث الأخضر ومبادرة إنشاء آلية لمراقبة ومواجهة تأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والبشرية على التراث.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد مباركي ينضم إلى “إذاعة أتلانتيك”

بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد…

2023-12-20 / 10:12
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-12-20 / 09:06
Photo of الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

2023-12-19 / 23:08
Photo of فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن باجة

فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن…

2023-12-19 / 22:41
Photo of ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

2023-12-19 / 21:46
Photo of فرنسا .. انتخاب بروفيسور مغربي عضوا جديدا بالأكاديمية الوطنية للطب

فرنسا .. انتخاب بروفيسور مغربي عضوا جديدا بالأكاديمية الوطنية…

2023-12-19 / 20:32
Photo of ” العدوي ” تؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل ميثاق اللاتمركز

” العدوي ” تؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل…

2023-12-19 / 18:30
Photo of أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا هو يرجعو وليدتنا يقراو

أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا…

2023-12-19 / 18:22
Photo of تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك

تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على…

2023-12-19 / 18:15
Photo of بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض منجزات الحكومة

بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض…

2023-12-19 / 17:28

‫5 تعليقات

  3. لماذا لا يقوموا بتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة لتعريف الشباب بأهمية التراث الثقافي في العالم الإسلامي

    رد

  5. من الافضل ا يتكلفوا بإعداد وتحيين استراتيجية للتعريف بالمواقع والمعالم التراثية والعناصر الثقافية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق