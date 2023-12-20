محكمة أمريكية: ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية

2023-12-20 / 09:33
6
هبة بريس - وكالات

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

ومن جانبه، ندّد المتحدّث باسم ترامب بالقرار “المناهض للديموقراطية” الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو ، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ “المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة”.

وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى “أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة”.

وأضافت أنّه “نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اليمين الفرنسي ينجح في تمرير قانون الهجرة.. ووزير الصحة يقدم استقالته

اليمين الفرنسي ينجح في تمرير قانون الهجرة.. ووزير الصحة…

2023-12-20 / 12:00
Photo of الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد

2023-12-20 / 11:00
Photo of تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة إلى الأربعاء

تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة…

2023-12-19 / 23:21
Photo of تقرير : غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أن اليهود أقلية مضطهدة

تقرير : غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أن اليهود أقلية…

2023-12-19 / 21:04
Photo of إسرائيل تحقق بوفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة

إسرائيل تحقق بوفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة

2023-12-19 / 19:44
Photo of سبتة..أعمال عنف داخل مركز لايواء المهاجرين تستنفر الشرطة الإسبانية

سبتة..أعمال عنف داخل مركز لايواء المهاجرين تستنفر الشرطة الإسبانية

2023-12-19 / 18:57
Photo of “صحة غزة” تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19667

“صحة غزة” تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19667

2023-12-19 / 18:47
Photo of زعيم كوريا الشمالية يتحدى أمريكا و يشرف على إطلاق أكبر صاروخ عابر للقارات

زعيم كوريا الشمالية يتحدى أمريكا و يشرف على إطلاق…

2023-12-19 / 10:21
Photo of الخارجية الفرنسية: سننقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الخارجية الفرنسية: سننقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى…

2023-12-18 / 23:10
Photo of “الاتحاد الأوروبي” يطلق “تحقيقا رسميا” بحق منصة “إكس”

“الاتحاد الأوروبي” يطلق “تحقيقا رسميا” بحق منصة “إكس”

2023-12-18 / 21:43

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق