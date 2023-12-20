إدريس الضحاك يقدم خزانته العلمية هِبةً للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

2023-12-20 / 00:03
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حصاد اخبار رياضية هبة بريس : أبرزها إرتفاع قيمة أمين حارث في بورصة اللاعبين

حصاد اخبار رياضية هبة بريس : أبرزها إرتفاع قيمة…

2023-12-19 / 23:35
Photo of حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها إحباط ثلاث محاولات للهجرة السرية و توقيف عدد من “الحراكة” بعرض البحر

حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها إحباط ثلاث محاولات للهجرة…

2023-12-19 / 23:09
Photo of هدم براكة بالشارع في تدخل السلطات في حملة لتحرير الملك العمومي في كازا

هدم براكة بالشارع في تدخل السلطات في حملة لتحرير…

2023-12-19 / 18:45
Photo of حملات تحرير الملك العمومي متواصلة بشوارع و أزقة البيضاء شاهدوا

حملات تحرير الملك العمومي متواصلة بشوارع و أزقة البيضاء…

2023-12-19 / 17:33
Photo of أقوى حملة بمنطقة المسيرة بحي مولاي رشيد لمحاربة العربات المجرورة بالدواب

أقوى حملة بمنطقة المسيرة بحي مولاي رشيد لمحاربة العربات…

2023-12-19 / 17:30
Photo of “القرطاس” بمنطقة الهراويين يستنفر السلطات الأمنية

“القرطاس” بمنطقة الهراويين يستنفر السلطات الأمنية

2023-12-19 / 16:36
Photo of الرباط : توقيع إتفاقيات لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص

الرباط : توقيع إتفاقيات لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة…

2023-12-19 / 14:10
Photo of حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها حجز 26 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حصاد اخبارهبة بريس : أبرزها حجز 26 كلغ من…

2023-12-18 / 22:41
Photo of حصاد اخبار رياضية هبة بريس : أبرزها القيمة التسويقية للصيباري تتضاعف بعد تألقه مع آيندهوفن الهولندي

حصاد اخبار رياضية هبة بريس : أبرزها القيمة التسويقية…

2023-12-18 / 22:18
Photo of حصاد اخبار اقتصادومشاريع هبة بريس:أبرزها عائدات الضرائب بالمغرب ترتفع و تنعش الخزينة العامة

حصاد اخبار اقتصادومشاريع هبة بريس:أبرزها عائدات الضرائب بالمغرب ترتفع…

2023-12-18 / 21:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق