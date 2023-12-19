مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يفوز على أوراوا ويتأهل إلى النهائي

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره الياباني، أوراوا ريد دياموندز، بثلاثية دون رد، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية بالوقت الراهن.

السيتي قص شريط مبارياته في البطولة بمواجهة أوراوا ريدز، بعدما تجاوز الفريق الياباني خصمه المكسيكي، ليون، في الدور الثاني من مونديال الأندية بهدف دون رد.

الشوط الأول كان على وشك الانتهاء كما بدأ، بلا أهداف، لكن سماوي مانشستر نجح في التقدم بهدف على لوح النتيجة، بفضل الهدف الذي سجل ماريوس هويبراتين في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

وعقب الاستراحة، وقع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 52، قبل أن يطبق رجال المدرب بيب جوارديولا مبدأ الطرق على الحديد وهو ساخن، بتسجيل هدف حسم الأمور عند الدقيقة 59، وهذه المرة بتوقيع البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وبذلك يضرب السيتي موعداً مع فلومينينزي البرازيلي في نهائي المسابقة، على أن يلعب أوراوا الياباني مع فريق الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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