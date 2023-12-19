النصيري يفض شراكته مع بن مبارك ويصبح أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري الإسباني

النصيري يفض شراكته مع بن مبارك ويصبح أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري الإسباني

2023-12-19 / 22:04
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فض الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية شراكته مع الأسطورة المغربية العربي بن مبارك، بعدما سجل هدفا أمام غرناطة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ووقع النصيري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 23، ليصل بذلك إلى هدفه الـ 59 في تاريخ مشاركاته في الدوري الإسباني، ما يجعله أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري الإسباني.

وكان الأسطورة العربي بن مبارك صاحب إنجاز أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 58 هدفا، حيث احتكر هذا الإنجاز لعدة سنوات، قبل أن يحطمه المهاجم والهداف يوسف النصيري.

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