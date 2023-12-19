رسميا.. الرجاء الرياضي يعلن تعاقده مع مهاجم بوليفي

رسميا.. الرجاء الرياضي يعلن تعاقده مع مهاجم بوليفي

2023-12-19 / 22:22
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أعلن نادي الرجاء الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البوليفي فيكتور أبريغو، قادما إليه من ناد فينتو.

وحل اللاعب البوليفي صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، حيث خضع للفحص الطبي قبل التوقيع على عقد انضمامه للفريق الأخضر.

وأصبح البوليفي فيكتور أبريغو أول صفقة لفريق الرجاء الرياضي في مرحلة الانتقالات الشتوية، في إنتظار التعاقد مع أسماء أخرى لتعزيز التركيبة البشرية للفريق الأخضر.

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