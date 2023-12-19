كأس إيطاليا.. شديرة وهروي يسجلان ويقودان فريقهما لإقصاء نابولي

ساهم الدوليان المغربيان وليد شديرة وعبدو هروي في قيادة فريقهما فروسينوني للفوز على مضيفه نابولي بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس إيطاليا.

ولعب شديرة أساسيا من جانب فريقه في مباراة اليوم وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 91 من ضربة جزاء.

كما سجل مواطنه عبدو هروي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 95.

ومعلوم أن وليد شديرة انضم لنادي فروسينوني الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما إليه من نادي نابولي، بعدما اشترى هذا الأخير عقد اللاعب من نادي باري.

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