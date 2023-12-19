الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

2023-12-19 / 23:08
4
هبة بريس _ الرباط

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن احتياطي الذهب، الذي يمثل حوالي 6 في المئة من إجمالي احتياطي المغرب من العملة الصعبة، يتوافق مع المتوسط العالمي.

وأفاد السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، بأن بنك المغرب يتبع ممارسات جار بها العمل في تدبير احتياطياته من الذهب.

وأوضح السيد الجواهري أن المبادئ الأساسية الثلاثة التي توجه تدبير احتياطيات الصرف لبنك المغرب هي الأمن والسيولة والمردودية.

كما أورد السيد الجواهري أن الأمن هو المبدأ الأول، لضمان إنجاز الاستثمارات في فئات منخفضة المخاطر، مثل الأصول المصنفة “Triple A” أو “double A”، مشيرا إلى أن السيولة هي المبدأ الثاني، الذي يضمن إمكانية تحويل الاحتياطيات بسهولة إلى نقد، بهدف تلبية احتياجات البلاد.

وأشار إلى أن المردودية، وعلى الرغم من أهميتها، تأتي في المرتبة الأخيرة، بحيث يسعى البنك أولا إلى تأمين أصوله وتسييلها قبل السعي للحصول على المردودية المثلى.

وأقر السيد الجواهري بأنه على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، إلا أن تدبيره كمكون من احتياطيات الصرف يطرح تحديات خاصة، وينبغي تدبيره وفقا لمبادئ بنك المغرب، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والأمن.

كما أوضح أن الذهب، على عكس العملات الأجنبية، لا يمكن استخدامه بسهولة للتدخلات الفورية في سوق الصرف، مما يحد من فائدته في بعض حالات الحاجة الملحة للسيولة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد مباركي ينضم إلى “إذاعة أتلانتيك”

بعد طرده من قناة فرنسية بسبب “الصحراء المغربية”.. رشيد…

2023-12-20 / 10:12
Photo of تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

تسجيل 213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو

2023-12-20 / 09:56
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-12-20 / 09:06
Photo of فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن باجة

فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن…

2023-12-19 / 22:41
Photo of ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

2023-12-19 / 21:46
Photo of فرنسا .. انتخاب بروفيسور مغربي عضوا جديدا بالأكاديمية الوطنية للطب

فرنسا .. انتخاب بروفيسور مغربي عضوا جديدا بالأكاديمية الوطنية…

2023-12-19 / 20:32
Photo of ” العدوي ” تؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل ميثاق اللاتمركز

” العدوي ” تؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل…

2023-12-19 / 18:30
Photo of أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا هو يرجعو وليدتنا يقراو

أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا…

2023-12-19 / 18:22
Photo of تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك

تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على…

2023-12-19 / 18:15
Photo of بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض منجزات الحكومة

بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض…

2023-12-19 / 17:28

‫4 تعليقات

  4. ايوا مافيها باس نعرفو شحال هو الاحتياط المغربي من الذهب.كنعرفو شنو عند الناس وماعارفينش شنو فدارنا. شوية ديال الشفافية عفاكوم ياك المعلومة حق من الحقوق .يلاه شنو كاين فالgاميلة ماتحشموش.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق