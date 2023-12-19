فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن باجة

2023-12-19 / 22:41
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هبة بريس _ فاس

ع محياوي _ هبة بريس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة مدير المستشفى الإقليمي “ابن باجة” بتازة، و11 متهمين آخرين، ضمنهم موظفون بالمستشفى وأطباء مسيرون لمصحات خاصة، إلى غاية 26 دجنبر الجاري، في الملف الذي بات معروف بـ”شبكة سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي إبن باجة بتازة و التي جرى تفكيكها يوم 27 نونبر 2023، وذلك بناء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة تازة، وكانت جلسة اليوم ثاني جلسة تم إحضار كافة المتهمين المتابعين في الملف، عبر شاشة العرض، مؤازرين بهيئة دفاعهم.

و حسب مصدر هبة بريس، فقد تم إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة إلى جانب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، الذين لم يتوصلوا باستدعاء للحضور في جلسة اليوم.

و قد تمت متابعة الموقوفين مند الشهر الماضي في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز”،بتهم تتعلق ب “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عامة”.

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