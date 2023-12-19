بنخضرة تكشف مستجدات حول مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا

2023-12-19 / 22:24
3
هبة بريس _ الرباط

قالت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن اتخاذ قرار التمويل في ما يخص مشروع الغاز الطبيعي المغرب-نيجريا سيكون مع بداية سنة 2025

وأكدت في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر أن كل الدراسات المتعلقة به تنجز كما هو متفق عليه، ووفق إرادة البلدين.معلنة في نفس الوقت إلى الانتهاء من المرحلة المدققة بعد إمضاء عقود مع الدول المعنية.

وقالت، إنه يتم العمل على إبرام عقد بين جميع الدول التي سيمر منها الأنبوب، وأيضا إنجاز دراسات مالية لتمويل المشروع على أربع مراحل

أكدت بنخضرة أن الاستكشافات “مجازفة تستلزم مبالغ باهظة جدا” ومهمة “صعبة”، مضيفة أن هناك آبارا للتنقيب لكنها ستكلف الملايير من الدراهم في وقت يعمل المكتب بموارده المتوفرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجواهري .. مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد

الجواهري .. مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد…

2023-12-19 / 23:51
Photo of صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات بلغت 19 مليار درهم

صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات بلغت 19 مليار…

2023-12-19 / 20:18
Photo of “مالاوي” ترغب في الاستلهام من التجربة المغربية في مجال الفلاحة

“مالاوي” ترغب في الاستلهام من التجربة المغربية في مجال…

2023-12-19 / 19:57
Photo of النقاط الرئيسية الواردة في بلاغ بنك المغرب

النقاط الرئيسية الواردة في بلاغ بنك المغرب

2023-12-19 / 19:25
Photo of بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3 في المائة

بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3 في المائة

2023-12-19 / 14:54
Photo of البنك الإفريقي للتنمية يخصص 246 مليون اورو لإنجاز “أوطوروت” جرسيف – الناظور

البنك الإفريقي للتنمية يخصص 246 مليون اورو لإنجاز “أوطوروت”…

2023-12-19 / 13:10
Photo of مراقبة الأسعار.. ضبط 15 ألف مخالفة و عقوبات في حق المتورطين

مراقبة الأسعار.. ضبط 15 ألف مخالفة و عقوبات في…

2023-12-19 / 12:06
Photo of الحكومة تمول صندوق الاستثمارات بأكثر من 15 مليار درهم لتشجيع المقاولات المغربية

الحكومة تمول صندوق الاستثمارات بأكثر من 15 مليار درهم…

2023-12-19 / 11:19
Photo of للمغاربة الراغبين في الهجرة.. كندا تبحث عن توظيف آلاف الممرضين

للمغاربة الراغبين في الهجرة.. كندا تبحث عن توظيف آلاف…

2023-12-19 / 10:32
Photo of تشجيعا للإستثمار ..”نادية فتاح”تعلن قرب الإعلان عن صناديق موضوعاتية

تشجيعا للإستثمار ..”نادية فتاح”تعلن قرب الإعلان عن صناديق موضوعاتية

2023-12-18 / 20:11

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق