ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

2023-12-19 / 21:46
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هبة بريس _ الرباط

أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين المالكين للمركبات بمجانية أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسمة سنة 2024 عبر الإنترنت.

وأشارت المديرية في بلاغ لها، إلى أن “المرتفقين المالكين للمركبات، الذين يستخدمون القنوات الرقمية للبنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة الشريكة للمديرية العامة للضرائب لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، يستفيدون من مجانية التكلفة المرتبطة بهذه الخدمة”.

وتشمل القنوات الرقمية التي تهم هذه الخدمة المجانية الشبابيك البنكية الإلكترونية التابعة لبنوك المرتفقين (GAB)؛ والمواقع الإلكترونية لهذه البنوك (e-banking)؛ وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك (m-banking)؛ والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الأنترنت؛ وتطبيق محفظة الجوال (walletmobile).

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