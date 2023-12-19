هل تغيب الجزائر عن أشغال المنتدى العربي_الروسي غدا بمراكش ؟
هبة بريس _ الرباط
بات من المؤكد غياب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ، عن فعاليات منتدى التعاون العربي-الروسي في دورته السادسة، الذي تحتضنه مدينة مراكش غد الأربعاء.
وبالرغم من أن وزارة الخارجية الجزائرية لم تصدر الى حدود اللحظة أي تأكيد رسمي بخصوص حضور أو غياب أحمد عطاف عن هذا المنتدى، الا أن جل المؤشرات توحي باتخاذ الجارة الشرقية قرارا بعدم الحضور للمنتدى الذي يرتقب أن يحضر فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي سيترأس وفد بلاده خلال أشغال الدورة بمراكش.
وقد تم اطلاق المنتدى العربي الروسي عام 2009 بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وروسيا، وهو يعد منصة تواصل وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي.
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9 تعليقات
هذه هي سمات الدول العسكرية الدكتاتورية، ما دام ان دولة تبون لم تخرج بعد من نمط الحكم هذا ، من اين ستإتي الحرية ، فالاوامر تأتي من الأجهزة العسكرية كما وقع مع الوفد الرياضي الي لم يحضر الى مراكش،
وحتى تبون في حد ذاته فهو مجرد بوق العسكر الذي نصبه.
فعلا لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم في متل هؤلاء الجيران
وجودها او عدمها لا ينفع شيئا..
حضرت ام لم تحضر لن يقف العالم الحياة في استمرار واستتمار
للهم ابعد عنا شر خلقك واحفض اللهم وطننا الحبيب ملكا وشعبا وزد في ازدهاره
في انتظار صدور الأوامر من الجنيرالات، المهم مرحبا به إن جاء .
رغم العداء الذي يكنه جنرالات وكابرانات الجزائر فالمغرب يرحب بهم لهذا المؤتمر..
اللهم وفق بلدنا للخير يارب العالمين..
خاص نمشيو نحيبو الكابرانات باش يحضرو ويعرفو فين وصل المرووووك