برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه بيدري

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه بيدري

2023-12-19 / 19:31
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أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة النجم الإسباني بيدري.

وقال النادي:” خلال الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء، تعرض بيدري لكدمة ترتبت عنها إصابة عضلية طفيفة. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

ومن المقرر أن يغيب بيدري عن مواجهة الغد ضد ألميريا، في الجولة الثامنة عشر من الليجا.

يذكر أن برشلونة يفتقد خدمات جافي وماركوس ألونسو وإينيغو مارتينيز للإصابة، ودي يونج للإيقاف.

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