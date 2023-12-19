دوري الأبطال.. أسيك ميموزا يتأهل إلى دور الربع ويضع الوداد تحت ضغط كبير

تأهل فريق أسيك ميموزا من كوت ديفوار إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تغلبه على ضيفه جوانينغ غالاكسي بثلاثة أهداف دون رد وذلك ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية.

أفو ليبي جونيور افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الحادية عشرة قبل أن يسجل إيسيس أكا هدف أسيك ميموزا الثاني عند الدقيقة الثمانين واختتم سانكارا كارا موكو ثلاثية فريقه في اللحظات الأخيرة من المباراة ليضمن النادي الإيفواري أولى بطاقات ربع النهائي.

تأهل الفريق الإيفواري إلى دور الربع يضع الوداد الرياضي تحت ضغط كبير قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، حيث يحتل المرز الأخير برصيد 3 نقاط، وعليه الفوز في مباراتيه المتبقيتين للمرور إلى الدور الموالي.

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