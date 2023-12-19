“مالاوي” ترغب في الاستلهام من التجربة المغربية في مجال الفلاحة

هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بمالاوي، نانسي تيمبو، اليوم الثلاثاء بالرباط، رغبة بلادها في الاستلهام من التجربة الفلاحية المغربية.

وقالت تيمبو، في تصريح للصحافة عقب لقائها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، “نرغب في الاستفادة من خبرة المغرب في القطاع الفلاحي”,

وأشادت الوزيرة بهذه المناسبة، بالمنجزات “المثيرة للإعجاب” التي حققها المغرب في المجال الفلاحي، مؤكدة على أهمية الفلاحة باعتبارها قطاعا حيويا ومدرا للدخل لبلادها، نظرا للمكانة التي تحتلها في التنمية والنمو.

من جانبه، أكد صديقي على أهمية هذا اللقاء في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين البلدين في المجال الفلاحي.

وأضاف أن المباحثات ركزت أيضا على القضايا المتعلقة بالماء والسقي، فضلا عن الوسائل اللازمة لتثمين منتجات الرزاعة والصيد البحري، بما في ذلك التكوين والزيارات الميدانية ونقل التكنولوجيا والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

يشار إلى أن رئيسة الدبلوماسية بمالاوي توجد حاليا في إطار زيارة رسمية للمغرب (من 17 إلى 21 دجنبر الجاري) لافتتاح سفارة بلادها بالرباط، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لعمل القنصلية العامة لبلادها بالعيون (التي تم تدشينها يوم 29 يوليوز 2021).

وأعلنت تيمبو أنها ستقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة تشكل فرصة للوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه المنطقة.

وستشكل هذه الزيارة، كذلك، مناسبة للإطلاع على التقدم المحرز في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

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