إسرائيل تحقق بوفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة

2023-12-19 / 19:44
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في وفاة فلسطينيين في السجن، اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكان هؤلاء معتقلين في قاعدة سدي تمان العسكرية بالقرب من بئر السبع (جنوب) التي نقلوا إليها بعد توقيفهم مع مئات آخرين، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”.

وكشفت الصحيفة أن المعتقلين هناك “تبقى أعينهم معصوبة وأياديهم مكبّلة في أغلب الأوقات وتبقى الأضواء ساطعة طوال الليل”.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن تحقيقا بشأن “وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية” هو يد الإجراء، من دون تحديد عدد المعتقلين المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

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‫8 تعليقات

  8. قوم غضب الله عليهم مادا ننتضر منهم الا الغدر والقتل صهاينة اعداء الله وعبده نسال الله العلي القدير ان ينصرهم نصرا مبينا ويرزق شهدائنا الفردوس الاعلا

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