الرجاء يتعاقد مع لاعب الفتح هيرفي غاي

كشفت مصادر خاصة أن الرجاء الرياضي حسم ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بضمه للاعب الإيفواري، هيرفي غاي، لتدعيم صفوف الفريق في منتصف الموسم الكروي الجاري.

وبات هيرفي غاي ثاني لاعب يوقع للرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضم المهاجم البوليفي فيكتور أبريغو، بموجب عقد يمتد لموسمين ونصف.

وسبق لهيرفي غاي أن خاض تجارب في الدوري المغربي الاحترافي، مع الفتح الرياضي وشباب المحمدية واتحاد طنجة.

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