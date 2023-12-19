أبرون يشرف على تسليم الملعب البلدي العامرية ببني ملال

سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الثلاثاء 19 دجنبر 2023 الملعب البلدي العامرية بمدينة بني ملال لاندية المنطقة، بعدما تمت تكسيته بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

ومثًل الجامعة في حفل تسليم الملعب، عبد المالك ابرون، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويدخل تسليم الملعب البلدي العامرية لمدينة بني ملال ضمن العملية التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسلمت بموجبها ملاعب كروية لمجموعة من الفرق المنضوية تحت لوائها، في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للعديد من الأندية الوطنية، بعد أن تمت عملية تكسيتها بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

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