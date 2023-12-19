سبتة..أعمال عنف داخل مركز لايواء المهاجرين تستنفر الشرطة الإسبانية

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد مركز للايواء الخاص بالمهاجرين غير النظاميين بمدينة سبتة المحتلة ، اندلاع أعمال عنف بين مقيمين بالمركز ، صباح اليوم الثلاثاء ، ما دفع بالشرطة الاسبانية الى التدخل.

وبحسب مصادر صحفية إسبانية من الثغر المحتل، فقد دخل مهاجرون غير نظاميون في أعمال عنف بينهم دفعت بمسيري المركز الى الاتصال بالشرطة التي تدخلت قصد إعادة النظام للمركز .

المركز كان قد شهد في وقت سابق العديد من أعمال العنف بين مهاجرين جزائريين وآخرين من دول جنوب صحراء إفريقيا، وكانت قد أسفر

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