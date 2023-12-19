“صحة غزة” تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19667

2023-12-19 / 18:47
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا”.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، أصدره مع مرور 74 يوما على الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقال القدرة إنه خلال الساعات الماضية “ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأوضح أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ إعدامات وإبادة جماعية شمال غزة، بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيه ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة”.

كما أشار إلى أن مستشفيات جنوب غزة “باتت عاجزة أمام الأعداد الهائلة من الإصابات”.

وفي السياق، كشف القدرة عن “اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 99 من الكوادر الطبية في قطاع غزة في ظروف قاسية، تشهد امتهانا لكرامتهم الإنسانية، والاستجواب تحت التعذيب والتجويع

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