البنزرتي يكشف أسباب خسارة الوداد أمام سيمبا في دوري الأبطال

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي أسباب خسارة فريقه أمام سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، لحساب لقاءات مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا ضيعنا هدفا أو هدفين، وبعدها تلقينا هدفين بسبب غياب التغطية الدفاعية”.

وأضاف: “ليس من الطبيعي أن نتلقى هدفين بتلك الطريقة، وقد حاولنا الظهور بوجه أفضل في الشوط الثاني، لكن الخصم خلق لنا الكثير من المتاعب”.

وتابع: “كانت هناك الكثير من الأخطاء في الدفاع والوسط، ولو استطعنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا لكانت المباراة على نحو آخر”.

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