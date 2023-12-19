البنزرتي يكشف أسباب خسارة الوداد أمام سيمبا في دوري الأبطال

البنزرتي يكشف أسباب خسارة الوداد أمام سيمبا في دوري الأبطال

2023-12-19 / 18:15
0

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي أسباب خسارة فريقه أمام سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، لحساب لقاءات مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا ضيعنا هدفا أو هدفين، وبعدها تلقينا هدفين بسبب غياب التغطية الدفاعية”.

وأضاف: “ليس من الطبيعي أن نتلقى هدفين بتلك الطريقة، وقد حاولنا الظهور بوجه أفضل في الشوط الثاني، لكن الخصم خلق لنا الكثير من المتاعب”.

وتابع: “كانت هناك الكثير من الأخطاء في الدفاع والوسط، ولو استطعنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا لكانت المباراة على نحو آخر”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري التركي.. إسطنبول سبور ينسحب في الدقيقة 73 احتجاجا على قرارات الحكم

الدوري التركي.. إسطنبول سبور ينسحب في الدقيقة 73 احتجاجا…

2023-12-19 / 20:42
Photo of دوري الأبطال.. أسيك ميموزا يتأهل إلى دور الربع ويضع الوداد تحت ضغط كبير

دوري الأبطال.. أسيك ميموزا يتأهل إلى دور الربع ويضع…

2023-12-19 / 19:42
Photo of برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه بيدري

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه بيدري

2023-12-19 / 19:31
Photo of القيمة التسويقية لبلال الخنوس تواصل الإرتفاع

القيمة التسويقية لبلال الخنوس تواصل الإرتفاع

2023-12-19 / 18:01
Photo of حسنية أكادير يعلن فك إرتباطه مع محسن متولي

حسنية أكادير يعلن فك إرتباطه مع محسن متولي

2023-12-19 / 17:55
Photo of أبرون يشرف على تسليم الملعب البلدي العامرية ببني ملال

أبرون يشرف على تسليم الملعب البلدي العامرية ببني ملال

2023-12-19 / 17:21
Photo of بعد تألقه مع وست هام.. إرتفاع القيمة التسويقية لنايف أكرد

بعد تألقه مع وست هام.. إرتفاع القيمة التسويقية لنايف…

2023-12-19 / 16:37
Photo of الوداد ينهزم أمام سيمبا التانزاني و يقلص حظوظه في التأهل للربع

الوداد ينهزم أمام سيمبا التانزاني و يقلص حظوظه في…

2023-12-19 / 16:13
Photo of سيمبا يفوز على الوداد بثنائية ويعقد أماله في التأهل لدور الربع

سيمبا يفوز على الوداد بثنائية ويعقد أماله في التأهل…

2023-12-19 / 16:07
Photo of الرجاء يتعاقد مع لاعب الفتح هيرفي غاي

الرجاء يتعاقد مع لاعب الفتح هيرفي غاي

2023-12-19 / 15:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق