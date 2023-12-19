أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا هو يرجعو وليدتنا يقراو
هبة بريس _ الرباط
انتقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خروج بعض الأصوات المطالبة بقانون الاضراب خلال هذه الظرفية.
وقال أخنوش في معرض رده على تعقيبات البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، “اللي كيتسنى قانون الاضراب من حقو.. قانون الاضراب بين بلاصتو ليوم ولكن واش وقتو..
اليوما حنا كنتكلمو مع النقابات باش يتحلو المشاكل ووليداتنا يرجعو يقراو ولا نديرو قانون الاضراب”
وأضاف رئيس الحكومة قائلا “اللي كيتكلم على قانون الاضراب فهاد الظروف الحالية كيدير السياسة ? لا، خصنا شوية النية والمعقول”، قبل أن يختم بالقول “هادي حكومة المعقول وكتشتغل بالمعقول، لكن كل واحد كيلغي بلغاه، ولهذا خصنا نتكايسو باش بلادنا تبقى فالطريق الصحيح”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
Saraha hadchy li gal se7i7
نريد تعديل النظام الأساسي
Awdi rahom yedi3o derari 3la hadchi
Ewa khas yediro m3ahom chi 7el
هذا وقت إعادة الأساتذة المضربين إلى بيوتهم.