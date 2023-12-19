أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا هو يرجعو وليدتنا يقراو

هبة بريس _ الرباط

انتقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خروج بعض الأصوات المطالبة بقانون الاضراب خلال هذه الظرفية.

وقال أخنوش في معرض رده على تعقيبات البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، “اللي كيتسنى قانون الاضراب من حقو.. قانون الاضراب بين بلاصتو ليوم ولكن واش وقتو..

اليوما حنا كنتكلمو مع النقابات باش يتحلو المشاكل ووليداتنا يرجعو يقراو ولا نديرو قانون الاضراب”

وأضاف رئيس الحكومة قائلا “اللي كيتكلم على قانون الاضراب فهاد الظروف الحالية كيدير السياسة ? لا، خصنا شوية النية والمعقول”، قبل أن يختم بالقول “هادي حكومة المعقول وكتشتغل بالمعقول، لكن كل واحد كيلغي بلغاه، ولهذا خصنا نتكايسو باش بلادنا تبقى فالطريق الصحيح”

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