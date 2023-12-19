تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك

2023-12-19 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال برسم سنة 2022-2023، ثمانية عشر 18 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي كاشفا أن المحاكم المالية أصدرت برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28,3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم. أما في ما يتعلق حصيلة أنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا.

كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن “النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال

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‫5 تعليقات

  1. ضحك على الذقون حيث ملفات اللاواتي عند الوكيل لا تقدر 100 مليون درهم و الغريب في الأمر أن هناك اختلاسات مليارات دراهم تدمص في الخفاء.
    المغرب في حماية الله

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