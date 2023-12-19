بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض منجزات الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة منجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تم بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كلم في طور الإنجاز، كما عرفت المناطق الجبلية إنجاز ما يناهز % 65 من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك ب 12.525 كلم.

وبفضل هذه المنجزات، يضيف أخنوش، ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6) ب 221 جماعة إضافية، من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022.

أما فيما يخص محور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، فقد تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة ب 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات، مع استهداف المجالات الجبلية ب 491 منظومة للماء الصالح للشرب و % 82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات.

وبخصوص الكهربة القروية، يسترسل رئيس الحكومة، فقد تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كلم، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوار أي ما يناهز % 82 من إجمالي عمليات الكهربة القروية، لينتقل عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 396 جماعة.

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