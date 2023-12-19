الوداد ينهزم أمام سيمبا التانزاني و يقلص حظوظه في التأهل للربع

هبة بريس ـ رياضة

تعرض فريق الوداد الرياضي لخاسرة قاسية خارج ميدانه أمام سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الثلاثاء برسم الجولة 4 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

و أنهى الوداد الرياضي الشوط الأول متأخرا بنتيجة بهدفين أمام سيمبا التنزاني.

وباشر الفريق الأحمر البحث عن محاولات لتسجيل الهدف الأول، حيث كانت أخطر فرصة سانحة للتهديف عبر منتصر الحتيمي في حدود الدقيقة الـ13′.

ونجح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ’36 من تسجيل الهدف الأول، عبر الكاميروني ويلي أونانا من تسديدة قوية، ليعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ’38.

وحرم الحكم الغابوني بيير أتشو غيسلان الوداد من ضربة جزاء واضحة جدا في الدقيقة الـ42 بعد لمس الكرة من قبل مدافع سيمبا في مربع العمليات، غير أنه احتسبها ركلة حرة من خارج مربع العمليات.

ورغم تغييرات المدرب فوزي البنزرتي في الشوط الثاني إلا أن الوداد عجز عن فك شيفرة دفاع الفريق التنزاني, لينتهي اللقاء بتفوق سيمبا بهدفين دون رد .

وتجمد رصيد الوداد في ثلاث نقاط في الصف الأخير بينما رفع سيمبا رصيده للنقطة الخامسة في الصف الثاني مؤقتا.

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