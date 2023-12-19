أخنوش يشيد بمنهجية تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

2023-12-19 / 16:05
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هبة بريس ـ الرباط 

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية ‏مناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية ‏الوسط القروي والمناطق الجبلية.

وذكر أخنوش في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة البرلمانية الثانية، أن المنهجية المعتمدة ‏في تنزيل البرنامج المذكور والنتائج المحققة منه، ساهمت في انبثاق مجالات قروية ‏قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية على غرار باقي ‏مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات ‏الأولوية‎.‎

جدير بالذكر أن المجال القروي يغطي ببلادنا أزيد من %90 من المساحة ‏الإجمالية، وتبلغ نسبة ساكنته %40 مـن الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن ‏المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 ملايين هكتار، كما ‏يساهم ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي

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‫3 تعليقات

  3. الفوارق الاجتماعية ستحسم وضع الفقير بخمسة مءة درهم في الشهر وهل كل المواطنين ستشملهم؟ ما نحتاج إليه هو أن نجرب فيكم ايها المسؤولون ان تعيشوا بألف درهم في الشهر حتى تشعروا بالآخر. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم جل المغاربة يدعون عليكم بالليل والنهار.

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