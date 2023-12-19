أخنوش يشيد بمنهجية تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية ‏مناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية ‏الوسط القروي والمناطق الجبلية.

وذكر أخنوش في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة البرلمانية الثانية، أن المنهجية المعتمدة ‏في تنزيل البرنامج المذكور والنتائج المحققة منه، ساهمت في انبثاق مجالات قروية ‏قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية على غرار باقي ‏مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات ‏الأولوية‎.‎

جدير بالذكر أن المجال القروي يغطي ببلادنا أزيد من %90 من المساحة ‏الإجمالية، وتبلغ نسبة ساكنته %40 مـن الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن ‏المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 ملايين هكتار، كما ‏يساهم ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي

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