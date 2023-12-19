أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يحظى بعناية ملكية خاصة
هبة بريس ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية مناقشة حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية.
وذكر أخنوش في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة البرلمانية الثانية، أن مكونات هذا البرنامج تطرح مداخل أساسية تهم بشكل مباشر تسريع وتيرة التأهيل الترابي والتماسك الاقتصادي والاجتماعي للمناطق القروية والجبلية بالمملكة.
وشدد أخنوش، على أن موضوع ”برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، واحد من القضايا التي ظلت على الدوام تحظى بالعناية المولوية السامية، مشيرا إلى رغبته في استكمال التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية في هذا المجالتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
يجب تسريع وتيرة التأهيل الترابي والتماسك الاقتصادي للمناطق القروية
من الضروري استكمال التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية
Ana saraha mafhemtch hadchy mezyane
نريد الأفعال اما الأقوال فهي سهلة
Ila daro hakka rah mezyane
نعم ورش الحماية الاجتماعية يحظى بعناية ملكية لا غبار عليها لكنكم تطبقونه بطرق ملتوية و عرجاء تحمل في طياتها سخرية بعقول فقراء هذا البلد مثلا ادماج تيسير في الدعم الاجتماعي يعني بتعبير المغاربة لقم للدعم من لحية تيسير ثم كارثة اخرى اسرة من اربعة اشخاص لها الحق في 500 د بينما اسرة من زوجين فقط ستحصل على 500 د ايضا شكرا لمهندس هاته المعادلة حين ساوى بين مصاريف اسرة من اربعة افراد و اخرى من فردين فقط و يتبجحون بمسمى الحكومة الاجتماعية و المواطن يعلم علم اليقين ان الامر لا يعدو ذر الرماد في عيون المساكين