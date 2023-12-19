العرائش.. اعتقال “كراب” أغرق المنطقة بالخمور

هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بمركز العوامرة ضواحي العرائش ، أحد أكبر مروجي الخمور المهربة والمحلية حيث تم عرضه على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش ، والذي أمر بوضعه تحت تدبير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، الجمعة الماضي بناء على معلومات تفيد قيام المعني بالأمر بتفريغ كمية كبيرة من الخمور المحلية والمهربة بمرآب منزل سكني بدوار الموارعة الرمل بجماعة العوامرة استعدادا لترويجها داخل المدينة بمناسبة رأس السنة الميلادية حيث تم مداهمة المحل وتوقيف المعني بالأمر .

وقد تم حجز كمية كبيرة من الخمور ، كما تبين عند تنقيط الموقوف بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا،أنه من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

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