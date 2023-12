في خطوة مفاجئة.. سيلينا غوميز تعلن ارتباطها بصديق جاستن بيبر

القسم الفني: هبة بريس

في خطوة مفاجئة ومثيرة للاهتمام، كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن علاقتها الرومانسية مع المنتج الموسيقي الأميركي بيني بلانكو، وذلك بعد سنوات من الصمت والخصوصية التي حافظت عليها في حياتها العاطفية.

ووفقًا لتقرير من موقع Entertainment Tonight، يبدو أن العلاقة بين الثنائي في أوجها، حيث أصبحت غوميز أكثر جرأة في مشاركة تفاصيل من حياتها الشخصية مع جمهورها الواسع.

وجدير بالذكر أن أحد المعجبين بالنجمة العالمية نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة لسيلينا غوميز وبيني بلانكو، وعلق عليها أنهما يبدوان في تناغم وانسجام… فردّت عليه سيلينا في تعليق كتبت فيه: “إنه كل شيء في قلبي”.. وقالت في تعليق آخر: “الحب”.

ويشار إلى أن بيني هو منتج موسيقي سبق وعمل مع سيلينا بأكثر من أغنية مثل Same old love و Kill em with kindness، وكذلك أغنية I cant get enough في عام 2019 والتي ظهر في الكليب المصور لها بملابس تيدي بيير Teddy Bear costumes، كما تعاون مع سيلينا في أغنيتها الجديدة Single soon، واللافت أنه صديق لحبيبها السابق جاستن بيبر Justin Bieber منذ عام 2009، كما عمل مع ذا ويكند the weeknd.

وتثير هذه العلاقة ضجة كبيرة في الإعلام الأميركي، خاصة أن بيني صديق مقرّب من حبيب سيلينا السابق النجم جاستين بيبر وتجمعه به علاقة صداقة قوية، متسائلين عن مصير هذه العلاقة في المستقبل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp