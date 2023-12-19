بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3 في المائة

هبة بريس – الرباط

أعلن بنك المغرب المركزي ابقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، ليستمر بذلك في مسار التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي.

واعتبر المجلس، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023 أن سعر الفائدة الحالي يبقى ملائما ومن شأنه تخفيف حدة التضخم مستقبلا.

وكان بنك المغرب قد بدأ مرحلة تشديد سياسته النقدية في سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم يشهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp